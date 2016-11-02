Türkiye'de en fazla Suriyeli'nin bulunduğu Şanlıurfa'da, 700'e yakın sığınmacı çocuğun eğitim göreceği okul törenle açıldı.

Merkez Haliliye ilçesinde hizmete giren okulun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Haliliye Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık ile Suriyeli öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlci ve diğer yetkililer, yaklaşık 700 sığınmacının eğitim alacağı, çoğunluğu Suriyeli 40 öğretmenin görev yapacağı 4 katlı okulun açılış töreninde kurdele kesti.

Açılışın ardından sınıfları gezen Metin İlci ve beraberindekiler sığınmacı öğrencilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü İlci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ağırladıkları eğitim çağındaki öğrencileri en güzel şekilde geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Suriyeli çocuklara kapsamlı bir eğitim hizmeti sunduklarını dile getiren Metin İlci, henüz okula gidemeyen çocukların da bir an önce eğitimle buluşturulması için gayret ettiklerini belirtti.

Kentte yaklaşık 500 bin Suriyelinin bulunduğunu hatırlatan İlci, "Yaklaşık 57 bin Suriyeli çocuğumuz kentte okula devam ediyor. Suriyeli öğrenciler için 51 geçici eğitim merkezinde 2 bin 120 Suriyeli öğretmenimiz bulunuyor. Bunların büyük bölümü çocuk. 180 bine yakını okul çağında. Bu anlamda çocuklarımızın 80 binini okullaştırmak istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tedbirlerimizi aldık, okullarımızda geçici eğitim merkezlerinde ikili eğitim dahil birçok şartı zorlayarak, Suriyeli çocuklarımıza eğitim vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.