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Provokasyona dikkat etmeliyiz

Provokasyona dikkat etmeliyiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu: (Bülent Tezcan'a yönelik saldırı) CHP'ye ve CHP'lilere karşı provokasyonlar daha fazla olacaktır. Şehit cenazesinde benim üstüme kurşun atan, il başkanlarımızın sokak ortasında darp edilmeye çalışılması, üzerimize geliyorlar. Bu ülkeye tam demokrasiyi getirmek için bir bedel ödenecekse sözüm sözdür o bedeli önce ben ödeyeceğim. Provokasyonlar konusunda dikkatli olmalıyız.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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