Provokasyona dikkat etmeliyiz

CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, partisinin gruptoplantısında konuştu: (Bülent Tezcan'ayönelik saldırı) CHP'ye ve CHP'lilerekarşı provokasyonlar daha fazla olacaktır.Şehit cenazesinde benim üstüme kurşunatan, il başkanlarımızın sokak ortasındadarp edilmeye çalışılması, üzerimizegeliyorlar. Bu ülkeye tam demokrasiyigetirmek için bir bedel ödenecekse sözümsözdür o bedeli önce ben ödeyeceğim.Provokasyonlar konusunda dikkatliolmalıyız.
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