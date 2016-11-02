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Örgüte ağır darbe

, son iki aydaki ların bilançosunu açıkladı. Eylül ve ekimde bin 528 ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 964 şüpheli gözaltına alındı

Örgüte ağır darbe
Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, siviller ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen 'ya larla karşılık verildi, son iki ayda bin 528 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Eylül ve ekimdeki operasyonlarda bin 426 ölü, 24 teslim, 78 yakalanan olmak üzere, toplam bin 528 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik olmak üzere pek çok ilde 1 Eylül'den 31 Ekim'e kadar gerçekleştirilen operasyonlarda da 964 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan, aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı'nın da bulunduğu 333'ü tutuklandı.

KAMPLAR VURULDU
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan, Zap ile Hakkâri'nin Çukurca kırsalındaki bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta, savaş uçaklarıyla toplam 12 hedef imha edildi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 01:23
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