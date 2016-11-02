Örgüte ağır darbe

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, siviller ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütüPKK'ya operasyonlarla karşılık verildi, son iki ayda bin 528 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Eylül ve ekimdeki operasyonlarda bin 426 ölü, 24 teslim, 78 yakalanan olmak üzere, toplam bin 528 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik olmak üzere pek çok ilde 1 Eylül'den 31 Ekim'e kadar gerçekleştirilen operasyonlarda da 964 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan, aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı'nın da bulunduğu 333'ü tutuklandı.
KAMPLAR VURULDU
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan, Zap ile Hakkâri'nin Çukurca kırsalındaki bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta, savaş uçaklarıyla toplam 12 hedef imha edildi.
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