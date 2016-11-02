Neredesiniz kızlar?

Çorum'da yaşayan Fatma Süren (16) ile amcasının kızı Lilay Süren (15), bir hafta önce evden çıktı. 2 genç kızdan bir daha haber alınamadı. Kızların aileleri polise kayıp başvurusu yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kayıp kuzenlerin kaybolmadan önce sosyal medya hesaplarını kapattıkları ortaya çıktı.