Milletin arzusu

VESAYETE SON VERECEĞİZ: Geçmişte vesayet odakları her 10 yılda bir darbe yapıyordu. Yapacağımız anayasa değişikliğiyle vesayet odaklarına son darbeyi vurmuş olacağız ve vesayeti Türkiye demokrasisinin gündeminden çıkaracağız. 2002 yılında yapılan seçimde 363 milletvekili ile iktidar olduğumuzda Ankara'ya gelir gelmez, sağdan soldan kafayı uzatanları gördük; 'Hoş geldiniz, yeni ortağınız biziz'... Kardeşim ne ortağı? Biz milletten aldık yetkiyi, siz nereden çıktınız? Ama Ankara'da böyle vesayet odakları eskiden beri hep var olmuştur.
MİLLET DERSİNİ VERDİ: Önümüze çıkan o gizli ortakları, o vesayet ortaklarını da birer birer icabına bakarak bugünlere geldik. Vesayetçiler değişti, zihniyet değişmedi, taşeronlar değişti. Bu sefer FETÖ'cüler piyasaya çıktı ve onlar da Gezi ile 17 Aralık ile vesayet yoluyla iktidarı ele geçirmeye çalıştılar. Bir kez daha püskürtüldüler. Ama durmadılar, 15 Temmuz'da finale çıktılar. Millet de meydana indi, onlara dersini verdi.
BİNBİR BAHANENİN PEŞİNE DÜŞTÜ: İlk günden milli birlik, kardeşlik ruhuyla darbeye karşı bir araya geldik. Fakat sonra ne oldu? Ana muhalefet partisi lideri, Yenikapı ruhundan ayrılmak için binbir bahanenin peşine takıldı. Bu konuda o günkü duruşunu devam ettiren MHP'ye millet, memleket, menfaatini ön plana alan ve bu yönde sorumlu davranış gösteren Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.
TEKLİFİMİZİ HAZIRLADIK: 330'a erişmek ve üstüne çıkmak için, MHP'nin desteği önem arz etmektedir. MHP'nin hassasiyetini dikkate alarak çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonrası Meclis'in bileceği iştir. Meclis eğer önümüzü açarsa, meydanlara, milletin önüne bu teklifi götüreceğiz. Çünkü, vekiller asillerin üstünde değildir. CHP aynen Çarşı gibi her şeye karşı. Biz ne söylersek, tam tersini söylüyorlar.
KIRMIZI ÇİZGİYİ MİLLET ÇİZER: Avrupa parlamentosunda birisi 'Bu gözaltılar kırmızı çizgimiz' demiş. Senin kırmızı çizgine bakmayız. Kırmızı çizgiyi millet çizer.
CUMHURİYET, FETÖ VE PKK: Gazeteyi çıkaran vakfın yöneticilerinin yanlış işlemlerinden dolayı başlatılan kurumsal bir takibat. Gözaltılar yapıldı, hemen koro halinde başladılar. 'Basın özgürlüğü elden gidiyor' Biz buna alışığız. Bölücü terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne alenen destek verenleri masum görecek değiliz.
SINIRLI DÜZENLEME: İdam meselesi, bir anayasa meselesidir. Diğer siyasi partilerle bu konuda bir mutabakat sağlanırsa milletin umumi arzusu olan, sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabilir. Bu talebe, vatandaşın bu feryadına kulak tıkayacak değiliz. Ancak bunu da tek başımıza yapamayacağımızı ve bu yapılan düzenlemenin de geriye doğru işlemeyeceğinin de bilinmesini isteriz.
'BİR GÜN O DA KABUL EDECEK'
Başbakan Yıldırım, grup toplantısında eşi Semiha Yıldırım ile arasında geçen bir diyalogu da anlattı. Yıldırım, "Semiha Hanım diyor ki 'Ya ben haberleri izlerken başbakanın haberleri ilgimi çekmiyor. Ulaştırma Bakanının haberleri olunca daha çok ilgileniyorum. 'Onun kafasında biz halen Ulaştırma Bakanı'yız. Elbet bir gün o da kabul edecek" dedi. Bu sözler, salondakileri güldürdü.
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