MHP dünden hazır

İdam cezasına bakışımız öteden beri net ve bellidir. Madem idam cezasına ihtiyaç vardır, madem milletimiz bunu istemektedir. AK Parti hazırsa, MHP dünden hazırdır. Sayın Başbakan'a diyorum ki, gelin bu işi bitirelim, milletimize ve ülkemize düşmanlık yapanların hakkından gelelim. Tasarı TBMM'ye gelirse MHP gereğini yapacaktır.
Buna karşı gelen, şimdiden ikaz eden AB komiserleri kendi işlerine baksın, bizim sözünü dinleyeceğimiz tek mercii Türk milletidir.
AK Parti 'nin neyi teklif edip etmeyeceğini, bizim duyarlılıklarımıza nasıl yaklaşacağını henüz bilme şansımız yoktur.
MHP olarak Türkiye'nin anayasal yörüngeye kavuşturulmasını, fiili açmaz ve çatlağın onarılmasını acil görüyoruz. Aksi halde hesapta olmadık sorunların çıkabileceğini, kriz ve kaos dalgasının ülkemize çarpabileceğini düşünüyoruz.
Bylock'la ilgili gazetelerde röportajı yayınlanan, ismini değiştirip ABD'ye kaçan ve yabancı istihbaratlara uşaklık yapan ajan ve alçakların manipülasyonlarıyla FETÖ operasyonlarının sulandırılmak istendiği de ortadadır.
Sayın Erdoğan'ın, Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına müsaade etmeyeceklerini söylemesi de yerindedir. Bizim için Musul, Türkiye'nin tarihi meselesidir. Bizi Musul'dan uzak tutmak için PKK ve FETÖ görevlendirilmiş, PYD-DEAŞ çoktan devreye sokulmuştur.
'330'U GÖRMELERİ GEREKİR'
AK Parti'nin başkanlık ile 'kontrol' ve 'denge' başlıklarında iki teklif hazırladığına yönelik haberler hatırlatılınca, Bahçeli, AK Parti'nin referandum için 330'u görmesi gerektiğini belirtti.
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