Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Gaziantep, Ankara ve Denizli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları ileri sürülen aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 21 Milli Eğitim çalışanı gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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