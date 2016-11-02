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'de temizliği

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) operasyonunda 21 Milli Eğitim çalışanı gözaltına alındı.

MEBde FETÖ temizliği

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Gaziantep, Ankara ve Denizli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları ileri sürülen aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 21 Milli Eğitim çalışanı gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 08:09
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