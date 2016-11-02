Kraliçe’nin adamları

FETÖ yapılanmasının en güçlü olduğu ülkeler arasında ABD, Ruanda, Kanada, Almanya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kazakistan başı çekti. İngiltere ise FETÖ hakkındaki tavrını belli etmedi. Ancak ortaya çıkan bilgiler İngiltere'nin kanlı örgüte desteğini belgeledi. FETÖ'nün kurduğu Axis Eğitim Vakfı'na ait ülke çapında 25 okul bulunduğu öğrenildi. Başkent Londra'da ise Wisdom Primary and Secondary School ile Lighthouse Educational Society kurumuna bağlı 5 okul olduğu belirlendi. KraliçeElizabeth'e bağlı olan vakıfların bu eğitim kurumlarına mali destek verdiği tespit edildi. Hatta 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra bile İngiltere FETÖ'nün okullarından desteğini çekmedi. Akın İpek ve Halil İbrahim Koca gibi FETÖ firarilerinin de yaşadığı İngiltere'de Mustafa Yeşil tarafından büyütülen örgüt, kendini en çok eğitim alanında gösterdi.
VATANDAŞLIK BİLE VERDİ
Ayrıca FETÖ'nün okullarında çalışan Türkler'in oturma izinleri uzatılırken, bazı isimlerin ise vatandaşlığa alındığı dikkat çekti. Türkiye'den kaçan ve Londra'ya yerleşen örgüt üyelerinden Akın İpek'in de okullarla ilgili maddi destek için bazı toplantılar yaptığı da belirtildi.
* FETÖ okullarından Wisdom Primary and Secondary School, Londra'da faaliyet gösteriyor.
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