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Korkut Özal hayatını kaybetti!

Korkut Özal hayatını kaybetti!
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal, bu sabaha karşı İstanbul'daki evinde 87 yaşında hayatını kaybetti. Korkut Özal'ın cenazesi, 4 Kasım Cuma günü İstanbul'da toprağa verilecek.

  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 10:22
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