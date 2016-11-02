Kanlı pazar!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan Mehmet Ertuğrul (46), 3 yıl önce Hülya Huylu'dan (50) boşandı. Huylu, 1 ay önce Muammer Öztop (81) ile evlenip yeni bir hayata başladı. Ancak kıskançlık krizine giren Mehmet E., eski eşine ve kocasına tehditler yağdırmaya başladı. Pazarda saat satan Hülya Huylu, dün sabah yeni eşiyle birlikte Salı Pazarı'nda tezgah açtı. Huylu'nun eski eşi Mehmet Ertuğrul ise soluğu pazar yerinde aldı. koruma istemişler Etuğrul, Muammer Öztop'a av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam kurtarılmadı. Kaçan katil ise kısa sürede yakalandı. Olayın ardından sinir krizi geçiren Hülya Huylu, eski eşi Ertuğrul'un uzun zamandır kendilerini tehdit ettiğini, bu nedenle koruma talebinde bulunduklarını anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Erdoğan CANKUŞ