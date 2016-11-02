Kanlı pazar!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan MehmetErtuğrul (46), 3 yıl önce Hülya Huylu'dan(50) boşandı. Huylu, 1 ay önce MuammerÖztop (81) ile evlenip yeni bir hayata başladı.Ancak kıskançlık krizine giren Mehmet E., eski eşine vekocasına tehditler yağdırmaya başladı. Pazarda saatsatan Hülya Huylu, dün sabah yeni eşiyle birlikteSalı Pazarı'nda tezgah açtı. Huylu'nun eski eşiMehmet Ertuğrul ise soluğu pazar yerinde aldı.koruma istemişlerEtuğrul, Muammer Öztop'a avtüfeğiyle kurşun yağdırdı. Hastaneyekaldırılan yaşlı adam kurtarılmadı.Kaçan katil ise kısa süredeyakalandı. Olayın ardındansinir krizi geçiren HülyaHuylu, eski eşi Ertuğrul'unuzun zamandır kendilerinitehdit ettiğini, bu nedenlekoruma talebindebulunduklarını anlattı.Olayla ilgili soruşturmabaşlatıldı.
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