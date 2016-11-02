Tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu, "Irak'ta ne işimiz var?' deniliyor. Ecdadımızın ayak bastığı her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin de işi var ve olmalı." dedi.

Yazar Fatih Duman ve Bahadıroğlu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Aksaray İl Müdürlüğünce "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Projesi" kapsamında "Gelenekten Geleceğe Tarih ve Medeniyet" söyleşilerine katıldı.

Bahadıroğlu, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki söyleşide, doğru ve dürüst insan yetiştirmenin devletin en önemli görevi olduğunu söyledi.

Birilerinin ak, pak delikanlıları alıp vatan haini haline dönüştürebildiğini ifade eden Bahadıroğlu, "Ayşe'nin, Fatma'nın oğlunu, kızını Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve TBMM'yi bombalayacak, masum, mazlum kadınlarımıza, gençlerimize kurşun sıkacak bir teröriste, vatan hainine dönüştürebiliyorsa elbette bu devletin birinci görevi doğru genç yetiştirmektir. Doğru ve vatansever insan yetiştirmektir. Çünkü biz o yetişen insanlarla Osmanlı coğrafyasına yeniden bayrak dikeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Musul'da bulunmasının zorunluluk olduğunun altını çizen Bahadıroğlu, bugün, Musul, Telafer ve Süleymaniye'nin 2. Abdulhamit üzerine tapulu olduğunu vurguladı.

Filistin'in Sultan Abdulhamit'in üzerine tapulu olduğuna işaret eden Bahadıroğlu, şöyle devam etti:

"Balkanlarda pek çok arazi İngilizlere, Fransızlara satılmasın diye 2. Abdulhamit, üzerine tapulamıştır. İşgal bile olsa tapu verilmez. Yani o topraklar Sultan Abdulhamit silsilesinden ya fakire ya da torunlarına gelir, yani sizlere. 'Irak'ta ne işimiz var?' deniliyor. Ecdadımızın ayak bastığı her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin de işi var ve olmalı. Senin gitmediğin yere başkası gidiyor. Amerika 10 bin kilometreden gelip oraları işgal ediyor ama ona sormuyorlar 'burada ne işin var?' diye. Burnumuzun dibinde terörle bizi rahatsız eden yerlere gidince de 'Türkiye'nin ne işi var?' deniliyor. Hadi oradan be. Biz oradan geliyoruz zaten. 100 yıl önce zaten oradaydık."

Bahadıroğlu, söyleşinin ardından öğrencilerle fotoğraf çektirerek, kitap imzaladı.

Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, KYK Aksaray İl Müdürü Mahmut Danayiyen, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

