İhanet ağır tahrik

Keziban A., 2 yıl önce kendisini aldatan eşi Ersin K.’yı silahla yaraladı. Ömür boyu hapis cezası verilen kadına aldatıldığı için ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulandı. Cezası 4 yıl 8 aya indirildi...
Erzurum'da 2014 yılında Keziban A., (38) kendisini aldatan eşi Ersin K. (42) ile sokakta tartışmaya başladı. Sinirlenen kadın, çantasından çıkardığı silahla eşini karnından vurdu. Ardından kanlariçinde yere yığılan eşininyanı başında bekleyip polisiarayarak kendisini ihbaretti. Ekipler Keziban A.'yı tutuklarken, Ersin K., hastaneye kaldırıldı. Keziban A., aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede ifadesine başvurulan Ersin K., 5 yıldan beri başka bir kadınla ilişkisi olduğunu itiraf etti. Bu yüzden eşi ile sürekli kavga ettiğini anlatan Ersin K., "'Çantamda silah var, seninki gibi kuru sıkı değil. Çocuklar her ağladığında seni vurasım geliyor' dedi. Sonra beni vurdu. Polisi arayarak 'ben eşimi vurdum, şimdi bunun beynine sıkacağım' dedikten sonra telefonu kapattı" dedi. Keziban A., bir ay ceza evinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Ardından çift anlaşmalı olarak boşandı. 13 Ekim'de görülen karar mahkemesinde ise Keziban A., 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, Ersin K.'nın başka kadınlarla ilişkide olmasını tahrik unsuru olarak kabul etti. Heyet,Keziban A.'ya 'tahrik' ve 'iyihal' indirimleri uygulayarak 4yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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