  1. Gülen ile irtibatı kuracak isim belirlendi!

nden düzeneği ile Gülen'in ı çıktı

Eskişehir merkezli operasyonda, gözaltına alınan 3 'lının kaldığı farklı illerdeki evlerde yapılan aramalarda 7 saldırısında kullanılabilecek düzenek ele geçirildi. Teröristlerin kaldığı evde teröristbaşı 'e ait bulunması da dikkati çekti.

Hücre evinden canlı bomba düzeneği ile Gülenin kitapları çıktı
Eskişehir merkezli iki ilde eylem hazırlığındayken yakalanan 3 terör örgütü mensubunun evlerinde ele geçirilen düzenekleri ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı 'in ı, basın mensuplarına gösterildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Ekim'de Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde bulunan patlayıcı düzenekleri, dokümanlar ve kitaplar, emniyet binasında sergilendi.

Sergilenenler arasındaki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 2 kitap dikkati çekti.



7 canlı bomba saldırısında kullanılabilecek kadar düzenek



Ayrıca, 7 canlı bomba eyleminde kullanılabileceği değerlendirilen 43 kilogram amonyum nitrat, 16 dinamit lokumu, 47 kapsül, 5 parçadan oluşan 9 metre uzunluğunda saniyeli fünye ve 42 metre infilaklı fünye, mutfak tüpü, kimyasal madde "perhidrol", 3 buton, 4 devre pili, hassas terazi ile çeşitli elektronik malzemeler, basın mensuplarına gösterildi.

Öte yandan, şüpheliler S.K. ve Ö.B. ve O.T'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 18:35
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