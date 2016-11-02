  1. Türkiye'nin yanıbaşındaki yeni PKK inleri

Helikopterler ateş altına aldı

'de tespit edilen PKK'lı teröristlere hava destekli başlatıldı

Helikopterler ateş altına aldı

'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından tespit edilen PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla hava destekli başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Yoğunçam köyü kırsalında, operasyon yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist tespit etti.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında kısa süreli çatışma yaşanırken çatışmanın ardından, teröristler ormanlık alana kaçtı.

Operasyonun devam ettiği bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin kaçış güzergahları da kobra helikopterler tarafından yoğun ateş altına alındı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 20:33
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