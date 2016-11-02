Hedefim olimpiyat

Eskişehir'de yaşayan sınıf öğretmeni DilekKarakuyulu, 9 yıl önce merak ettiği tekvando sporuna başladı. Aldığı eğitimlerin ardından da Tepebaşı ilçe belediyesinde tekvando antrenörü olarak görev aldı. 250 sporcuya eğitim veren genç kadın tekvando sevdasını kızı Gülsena'ya da aşıladı. Tekvandado başarıdanbaşarıya koşan anne kız,şampiyonalarda madalyalarıda kucakladı! 16 yaşındaki Gülsena, 29 Eylül- 2 Ekim'de Peru'da düzenlenen 10. Dünya Poomse Şampiyonası'nda 12-17 yaş ferdi serbest stilde dünyaikincisi olmayı başardı. Daha önce 3 kez Türkiye şampiyonluğunu tadan genç sporcu duygularını şöyle aktardı: "Annemin isteğiyletekvandoya başladım.Antrenörleri sevmem içinbana çiçek, çikolata verirdi.2 yıldır milli takımdayım.Hedefim olimpiyatlardada şampiyonolmak."
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