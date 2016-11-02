Hedefim olimpiyat

Eskişehir'de yaşayan sınıf öğretmeni Dilek Karakuyulu, 9 yıl önce merak ettiği tekvando sporuna başladı. Aldığı eğitimlerin ardından da Tepebaşı ilçe belediyesinde tekvando antrenörü olarak görev aldı. 250 sporcuya eğitim veren genç kadın tekvando sevdasını kızı Gülsena'ya da aşıladı. Tekvandado başarıdan başarıya koşan anne kız, şampiyonalarda madalyaları da kucakladı! 16 yaşındaki Gülsena, 29 Eylül- 2 Ekim'de Peru'da düzenlenen 10. Dünya Poomse Şampiyonası'nda 12-17 yaş ferdi serbest stilde dünya ikincisi olmayı başardı. Daha önce 3 kez Türkiye şampiyonluğunu tadan genç sporcu duygularını şöyle aktardı: "Annemin isteğiyle tekvandoya başladım. Antrenörleri sevmem için bana çiçek, çikolata verirdi. 2 yıldır milli takımdayım. Hedefim olimpiyatlarda da şampiyon olmak."