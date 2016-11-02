Van Emniyet Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün öğle saatlerinde gözaltına alınan Belediye Eş Başkanı Suna Atabay, bugün adliyeye sevk edildi. 'Örgüt propagandası yapmak, örgüt üyeliği, örgüte yardım ve yataklık yapmak' suçundan mahkemeye sevk edilen Atabay tutuklandı.