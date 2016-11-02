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'li Eş Başkan

Van’ın Çaldıran Belediye Eş Başkanı örgüte yardım suçundan .

HDPli Eş Başkan tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün öğle saatlerinde gözaltına alınan Belediye Eş Başkanı , bugün adliyeye sevk edildi. 'Örgüt propagandası yapmak, örgüt üyeliği, örgüte yardım ve yataklık yapmak' suçundan mahkemeye sevk edilen Atabay .
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 19:45
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