Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre askeri liseler kapatıldı ve açılmayacak. Ancak Harp Okulları, 676 sayılı KHK ile öğrenci alımına başlıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Hava Harp Okulu'na diğer üniversitelerin 3.sınıfından yatay geçişle öğrenci alımı duyurusuna çok sayıda başvuru geldi. Hava Harp Okulu, 2.sınıfına alınacak 200 öğrenci için 4000'in üzerinde başvuru yapıldığı bildirildi. Bakanlık, sözkonusu başvurularla ilgili olarak mülakatların da sürdüğünü açıkladı.
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ibadiyi boşver aslında iran iğslam alşemini batıyla anlaşma karşılğı sattı iran mezhepçilik adı altında bölgeyi önce karıştırıp dönüştürmek istiyor bunun adı fars yayılmacılığı adı altında çaldıranın revanşını almak bu uğurda türkiye içini de karıştırmak istiyor pkk yı destekliyor.etnik ve mezhepsel ayrım yapıyor . iran daki azeriler ayaklanırsa dünyanın kaç bucak olduğunu görürler bunlar ı biz müslüman diye her zaman destekledik amma onların islam diye bir dertleri yok çıkar için şeytanla bile iş yapmaya hazırlar .allah ıslah etsin olmuyorlarsa kahr u perişan eylesin
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