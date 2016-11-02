Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre askeri liseler kapatıldı ve açılmayacak. Ancak Harp Okulları, 676 sayılı KHK ile öğrenci alımına başlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Hava Harp Okulu'na diğer üniversitelerin 3.sınıfından yatay geçişle öğrenci alımı duyurusuna çok sayıda başvuru geldi. Hava Harp Okulu, 2.sınıfına alınacak 200 öğrenci için 4000'in üzerinde başvuru yapıldığı bildirildi. Bakanlık, sözkonusu başvurularla ilgili olarak mülakatların da sürdüğünü açıkladı.