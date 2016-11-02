Futbol koçu

Bursa İnegöl'de kasaplık yapan Faruk Varol, Kurban Bayramı için 10 küçükbaş hayvan satın aldı. Kurbanlıklardan 5 aylık olan koçuna ise Cabbar ismini verdi. Ancak kesmeye kıyamadı. Cabbar'ı yanından ayırmayan Varol, hayvanıyla birlikte futbol oynamaya başladı. Cabbar'ı beslemeye devam edeceğini söyleyen Varol şöyle konuştu: "Topa ilgisi olduğunu gördüm. Birkaç deneme yaptım. Attığım topa vurmaya, başladı."