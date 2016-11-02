  1. Barikat-Briket
  2. Yine serbest

Futbol koçu

Futbol koçu
Bursa İnegöl'de kasaplık yapan Faruk Varol, Kurban Bayramı için 10 küçükbaş hayvan satın aldı. Kurbanlıklardan 5 aylık olan koçuna ise Cabbar ismini verdi. Ancak kesmeye kıyamadı. Cabbar'ı yanından ayırmayan Varol, hayvanıyla birlikte futbol oynamaya başladı. Cabbar'ı beslemeye devam edeceğini söyleyen Varol şöyle konuştu: "Topa ilgisi olduğunu gördüm. Birkaç deneme yaptım. Attığım topa vurmaya, başladı."
  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar