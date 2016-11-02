Film gibi operasyon

Iraklı 2 kişi, 16 yaşındaki A.M.S.A.’yı kaçırdı. 300 bin dolar fidye isteyen şüpheliler, polisten kaçamadı. Ekipler söz konusu adrese baskın yaptı. 12 gündür rehin tutulan genç, bazanın altından çıkartılarak kurtarıldı.
İstanbul polisi, film gibi bir kurtarma operasyonuna imza attı. IraklıLayth Oleivvi A. ve Taher Sehab A., iş vaadiyle kandırdıkları Iraklı A.M.S.A.'yi (16) kaçırdı. Şüpheliler daha sonra rehinenin babası Thikra İsmail A.'yı (50) arayarak çocuğun hayatı karşılığında 300 bin dolar fidye almaya çalıştı. Baba A. ise polise gidip oğlunun kaçırıldığını anlattı. Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin Avcılar'da bir binada oturduğu anlaşıldı. Polis, 29 Ekim'de söz konusu binayı bastı. 5. dairenin ziline çalan polislerler, karşılarında bornozlu ve peçeli biriyle karşılaştı. Şüphelilerden birinin "Eşim" diye tanıttığı kişinin bıyığı olduğu anlaşılınca daireye operasyon yapıldı. 12 gün boyunca evde rehin tutuklan Iraklı genç, elleri ve ayakları bağlı bir şekilde bazanın altında bulunarak kurtarıldı. Şüpheliler Layth Oleivvi A. ile Taher Shap A. gözaltına alındı.
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