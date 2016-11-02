HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 'terör örgütü propagandası yapmak suçundan çarptırıldığı 10 ay hapis cezasını Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi onadı. Suç terör kapsamında olduğu için Yüksekdağ'ın 7.5 ay hapis yatması gündeme geldi.
İstanbul'da 2012'de el yapımı bombanın patlaması sonucu MLKP terör örgütü üyesi 25 yaşındaki Yasemin Çiftçi öldü, Adana'ya getirilerek gömüldü. 13 Şubat'ta ise aralarında Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 40 kişi, mezar başında Yasemin Çiftçi'yi anma etkinliği düzenledi.
SUÇLAMAYI REDDETTİ
Terör örgütü lehine sloganların atıldığı anma etkinliğiyle ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, Figen Yüksekdağ ile birlikte 7 kişi hakkında 'terör örgütü propogandası yaptıkları' iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Adana 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Figen Yüksekdağ kendini şöyle savundu:
"Yasemin Çiftçi'nin cenaze törenine, kendisinin her hangi bir terör örgütü üyesi olduğunu bilmeden, sadece sosyalist kimliği nedeniyle, benim de sosyalist olmam ve siyasi bağlılığım ve manevi, insani amaçlarla katıldım. Törende terör örgütü lehine slogan atılmadı, beraatimi istiyorum."
'7.5 AY YATARI VAR'
Mahkeme heyeti yargılamanın sonunda, Figen Yüksekdağ ile birlikte Sabahattin Pişkinbaş, Dilek Keskin, Soner Geçgel, Hasan Köse, Meriç Solmaz ve Murat Akıncı'ya terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezası verdi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.
Figen Yüksekdağ'ın avukatlarından Sevil Aracı Bek, "Yargıtay cezayı onadı ama karar henüz yerel mahkemeye gelmedi. Karar mahkemeye ulaştıktan sonra, mahkeme savcılığa yazı yazarak gereğinin yapılmasını isteyecek. Normalde 10 aylık hapis cezasının yatarı yok ama, terör suçundan ceza verildiği için 10 aylık hapis cezasının 7.5 ay yatarı var" diye konuştu.
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Arkanı güzel bi yere dayıyacaz şimdi
Arkanı yanlış yere dayarsan böyle olur.....
gec bile kalindi
idam idam idam idam İDAMI GETİRİN...
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