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FETÖ'cü 'ten alçak tehdit!

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni FETÖ'cü , Twitter üzerinden alçak bir mesaj yayınladı.

FETÖcü Bülent Keneşten alçak tehdit!

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi. FETÖ'cüler Atilla'yı sosyal medyada PKK adına tehdit etti.

Gültan Kışanak'ın tutuklanmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.

Bu görevlendirme üzerine, FETÖ/PDY soruşturmasının firari şüphelisi Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni , Twitter üzerinden alçak bir mesaj yayınladı.

FETÖ-PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne seren Bülent Keneş, Cumali Atilla'yı PKK adına ölümle tehdit etti.

Keneş Twitter hesabından şöyle yazdı;

"Hasan Ölçer duruyorken kayyım atanan Cumali Atilla'ya şimdiden Allah rahmet eylesin!.. Yakınlarının başı sağolsun!.. Terör örgütü PKK affetmez."
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 08:34
YORUMLAR 19 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

bu itler inlerinden alınarak HEPSİ İDAM EDİLMELİDİR...amasız,fakatsız,lakinsiz İDAM İSTİYORUZ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.11.2016 11:20
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

fetönün köpeği (köpek üstüne alınmasın lafın gelişi)CANIN CEHENNEME...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.11.2016 11:18
mss mss

gazetecilik suç değil ama vatan hainliği suç ve satılmışlık kadar kötü birşey yok.Müslüman olsaydınız benliğinizi abd itine satmazdınız.Allah sizi inşaallah kahır ismiyle ebedi cehennemde yakacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 02.11.2016 11:00
ulus devlet yanlısı ulus devlet yanlısı

PKK nında seninde canın cehenneme

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 02.11.2016 10:48
MAHO MAHO

aşağılık köpekler

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 02.11.2016 10:30
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