Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi. FETÖ'cüler Atilla'yı sosyal medyada PKK adına tehdit etti.

Gültan Kışanak'ın tutuklanmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.

Bu görevlendirme üzerine, FETÖ/PDY soruşturmasının firari şüphelisi Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, Twitter üzerinden alçak bir mesaj yayınladı.



FETÖ-PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne seren Bülent Keneş, Cumali Atilla'yı PKK adına ölümle tehdit etti.

Keneş Twitter hesabından şöyle yazdı;



"Hasan Ölçer duruyorken kayyım atanan Cumali Atilla'ya şimdiden Allah rahmet eylesin!.. Yakınlarının başı sağolsun!.. Terör örgütü PKK affetmez."



