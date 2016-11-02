Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi. FETÖ'cüler Atilla'yı sosyal medyada PKK adına tehdit etti.
Gültan Kışanak'ın tutuklanmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kaymakamı Cumali Atilla görevlendirildi.
Bu görevlendirme üzerine, FETÖ/PDY soruşturmasının firari şüphelisi Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, Twitter üzerinden alçak bir mesaj yayınladı.
FETÖ-PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne seren Bülent Keneş, Cumali Atilla'yı PKK adına ölümle tehdit etti.
Keneş Twitter hesabından şöyle yazdı;
"Hasan Ölçer duruyorken kayyım atanan Cumali Atilla'ya şimdiden Allah rahmet eylesin!.. Yakınlarının başı sağolsun!.. Terör örgütü PKK affetmez."
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bu itler inlerinden alınarak HEPSİ İDAM EDİLMELİDİR...amasız,fakatsız,lakinsiz İDAM İSTİYORUZ...
fetönün köpeği (köpek üstüne alınmasın lafın gelişi)CANIN CEHENNEME...
gazetecilik suç değil ama vatan hainliği suç ve satılmışlık kadar kötü birşey yok.Müslüman olsaydınız benliğinizi abd itine satmazdınız.Allah sizi inşaallah kahır ismiyle ebedi cehennemde yakacak
PKK nında seninde canın cehenneme
aşağılık köpekler
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