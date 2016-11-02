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FETÖ'cü Batmaz'a selam veren askerin kimliği belli oldu

Akıncı Üssü'ndeki görüntülerden Adil Öksüz'le birlikte darbe girişimini yönettiği ortaya çıkan FETÖ'cü 'ı asker selamıyla selamlayan komutanın olduğu öğrenildi.

FETÖcü Batmaza selam veren askerin kimliği belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü 'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Aynı görüntülerde başka ayrıntılar da dikkat çekti.

ORGENERAL AKAR'A "SİZİ KANAAT ÖNDERİMİZLE GÖRÜŞTÜRELİM" DEMİŞTİ
Akıncı'daki görüntüleri ortaya çıkan Kemal Batmaz'ın koridorlarda bir asker tarafından baş selamıyla karşılandığı görüldü. Batmaz'ı selamlayan kişinin, Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral olduğu iddia ediliyor. Evrim'in ismi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a kalkışma gecesi "Sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürelim" teklifini yapması ile gündeme gelmişti.

Evrim şuanda tutuklu bulunuyor.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 17:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Rabbin meleklere, "Ben sizinleyim, inananlari destekleyin" diye vahyetti. "Ben,INKAR EDENLERIN kalblerine korku salacagim, Artik ONLARIN BOYUNLARINI VURUN, parmaklarini dograyin" dedi. Not: Devletini Vatanini satan HAINLERE IDAM Din iman Cüzdan Vicdan HIRSIZLARININ PARMAKLARINI DOGRAYIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 02.11.2016 18:58
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