FETÖ'cü Batmaz'a selam veren askerin kimliği belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Aynı görüntülerde başka ayrıntılar da dikkat çekti.

ORGENERAL AKAR'A "SİZİ KANAAT ÖNDERİMİZLE GÖRÜŞTÜRELİM" DEMİŞTİ

Akıncı'daki görüntüleri ortaya çıkan Kemal Batmaz'ın koridorlarda bir asker tarafından baş selamıyla karşılandığı görüldü. Batmaz'ı selamlayan kişinin, Akıncı 4. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim olduğu iddia ediliyor. Evrim'in ismi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a kalkışma gecesi "Sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürelim" teklifini yapması ile gündeme gelmişti.

Evrim şuanda tutuklu bulunuyor.