Fatih Üniversitesi rektörü hakkında yakalama emri

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu olduğu iddia edilen şahıslar hakkında "Bazı kamu arazilerinin örgüte değerinin altında satılarak, haksız kazanç elde etmesinin sağlandığı" gerekçesiyle açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 7 sanık ve avukatları katıldı. Kapatılan Şifa Üniversitesinin rektörü Mehmet Ateş sağlık problemlerini mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.

Kimlik kontrolünün ardından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada sanıklar savunmalarını gerçekleştirdi.

Sanık, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, yaptığı savunmada, kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, daha önce çalıştığı kurumun büyük bir kurum olduğundan, SGK'ya ait binanın kapatılan Şifa Üniversitesine kiraya verilmesi konusunda bir müdahilliğinin olmadığını ayrıca eski SGK İl Müdürü Mustafa Keskin'e buranın FETÖ'yle bağlantısı olan üniversiteye kiraya verilmesi konusunda "olumlu rapor vermesi" için sözlü ya da yazılı bir talimat vermediğini ifade etti.

FETÖ/PDY'yle ilgili olarak herhangi bir bağlantısının olmadığını savunan Acar, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Sanık Acar'ın avukatı Mevlüt Evren, müvekkilinin başına bu işleri açan sanıklardan Mustafa Keskin'in duruşma salonunda olmamasının bir eksiklik olduğunu ifade ederek, FETÖ'nün en güçlü olduğu ve herkesin makam mevki için bunların peşine takıldığı dönemde bile o örgütle bağlantıya geçmediğini iddia ettiği müvekkilinin üst düzey

bürokrat olmasına rağmen FETÖ elebaşı Gülen'le görüşmek için Pensilvanya'ya dahi gitmediğini, müvekkilinin atadığı il müdürlerinin tamamına yakınının halen görevi başında olduğunu, bu soruşturmadan başka herhangi bir FETÖ soruşturması geçirmediğini ileri sürdü.

Sanık Engin Bilgili, soruşturma sırasında SGK İzmir İl Müdürü olarak görev yaptığını, SGK'ya ait Buca'daki binanın harap, tinerci ve uyuşturucu kullananların mekanı haline geldiğini, buranın restore ederek atıl durumdaki binanın kiralanarak devlete kazanç sağlamayı amaçladıklarını kaydederek, buraya talip olan kapatılan Şifa

Üniversitesi'nin FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair duyumlar aldığını fakat bu konuda net bilgiye sahip olmadığını, başka talipler olsaydı yine aynı şekilde kiralama yöntemini kullanabileceklerini söyledi.

Binanın neden değerinin altında kiraya verildiği konusunda kendisinin bilgi sahibi olmadığını, teknik ekibin bununla ilgili olarak daha detaylı bilgiye sahip olabileceğini anlatan Bilgili, uzun yıllardır kamuda görevlisi olarak görev yaptığını, şu ana kadar herhangi bir disiplin cezası almadığını ve FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair iddialar nedeniyle hicap duyduğunu belirtti.

Sanık Abdullah Kavaklı ise uzun süre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) çalıştıktan sonra SGK İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda göreve başladığını, kurumun işleyişiyle ilgili olarak net bilgilere sahip olmadığı bir dönemde soruşturmaya konu olan eylemin gerçekleştiğini ifade ederek, örgütle herhangi bir

bağlantısının olmadığını, aksine görev yaptığı kurumlarda örgüt adına gerçekleştirilen projelere onay vermeyen ve örgüte karşı duran bir tavır içerisinde olduğunu anlattı.

Savunmasını gerçekleştiren diğer sanıklar iddiaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanıklardan, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan ile Şifa Üniversitesi yöneticilerinden Zafer Dokan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY VE İDDİANAME

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, "bazı kamu arazilerinin örgüte değerinin altında satılarak, haksız kazanç elde etmesinin sağlandığı" iddiaları üzerine inceleme başlatılmış, bu kapsamda SGK'ya ait Buca'daki bir arazinin örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen Şifa



Üniversitesine düşük rayiç bedelle kiralanması ve haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla 8 Mart'ta düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 5'i tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, kapatılan Fatih Üniversitesinin rektörü Şerif Ali Tekalan, eski Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Engin Bilgili ve kapatılan Şifa Üniversitesinin rektörü Prof. Dr. Mehmet Ateş'in de bulunduğu 11 tutuksuz sanığa, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri kapsamında, "terör örgütü üyesi olmak, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlamalar yöneltildi.