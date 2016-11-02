F-35’lerden müjde var

Türkiye'nin hem taaruz hem de savunma gücünü artıracak Müşterek Taaruz Uçağı (JFS) F-35'lerin 2021 değil, 2018'de Türkiye'ye teslim edileceği açıklandı. Daha önce Türkiye'nin ilk parti siparişte 8 adet F-35 talebinde bulunduğu biliniyordu. Ancak bu siparişin resmi olarak henüz verilmediği, son İcra Komitesi toplantısında da ilk siparişin 8 değil, 24 adet verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Bu arada Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın (SSM) gelecek 4 yıl için Ar-Ge faaliyetlerine, 650 milyon dolar kaynak ayrılacağı belirtildi.
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