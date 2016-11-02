Eskişehir merkezli iki ilde eylem hazırlığındayken yakalanan 3 terör örgütü DEAŞ mensubunun evlerinde ele geçirilen canlı bomba düzenekleri ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları, basın mensuplarına gösterildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Ekim'de Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde bulunan patlayıcı düzenekleri, dokümanlar ve kitaplar, emniyet binasında sergilendi.

Sergilenenler arasındaki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 2 kitap dikkati çekti.

Ayrıca, 7 canlı bomba eyleminde kullanılabileceği değerlendirilen 43 kilogram amonyum nitrat, 16 dinamit lokumu, 47 kapsül, 5 parçadan oluşan 9 metre uzunluğunda saniyeli fünye ve 42 metre infilaklı fünye, mutfak tüpü, kimyasal madde "perhidrol", 3 buton, 4 devre pili, hassas terazi ile çeşitli elektronik malzemeler, basın mensuplarına gösterildi.

Öte yandan, şüpheliler S.K. ve Ö.B. ve O.T'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.