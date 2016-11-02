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Eski YARSAV Başkanı ByLock'u en çok kullananlar arasında

soruşturması kapsamında tutuklanan eski YARSAV Başkanı 'ın örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"u en sık kullananlar arasında olduğu ortaya çıktı.

Eski YARSAV Başkanı ByLocku en çok kullananlar arasında

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı 'ın, örgütün haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında geçen ay FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Arslan'ın cep telefonu operatöründen istenen verilerde yapılan incelemelerde örgütün haberleşme ağı "ByLock"a giriş yaptığı belirlendi.

Arslan'ın, programı en sık kullananların yer aldığı "kırmızı liste"de bulunduğu belirtildi.

Tutuklama kararına hükmedilen 7. Sulh Ceza Hakimliğinde hakkındaki iddiaları reddeden Arslan'ın, ifadesinde "ByLock isimli programı kullanmadım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra adını duyduğum programdır." dediği öğrenildi.

YARSAV, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 12:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;zg&#252;r özgür

şimdi haberin oldumu ,hain köpek ,idam geliyor ,ona göre haaaaaaa

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cevapla 02.11.2016 15:14
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