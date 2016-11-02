Eski YARSAV Başkanı ByLock'u en çok kullananlar arasında

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'ın, örgütün haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında geçen ay FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Arslan'ın cep telefonu operatöründen istenen verilerde yapılan incelemelerde örgütün haberleşme ağı "ByLock"a giriş yaptığı belirlendi.

Arslan'ın, programı en sık kullananların yer aldığı "kırmızı liste"de bulunduğu belirtildi.

Tutuklama kararına hükmedilen 7. Sulh Ceza Hakimliğinde hakkındaki iddiaları reddeden Arslan'ın, ifadesinde "ByLock isimli programı kullanmadım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra adını duyduğum programdır." dediği öğrenildi.

YARSAV, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı.