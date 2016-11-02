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Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Külliye'de MHP Genel Başkanı 'yi kabul edecek.

Külliyede sürpriz görüşme!

, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşen sohbet sırasında görüşme ihtiyacının hasıl olduğu bildirildi. Yarın gerçekleşecek olan buluşmada, başta bölgedeki gelişmeler olmak üzere görüş teatisinde bulunulacağı kaydedildi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 17:52
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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yasin yasin

türkiyemize AKP ve MHP yeter

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.11.2016 18:50
MURAT MURAT

HELAL SANA BAHÇELİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.11.2016 18:49
tayfun tayfun

Sayin Bahceli yaptiginiz hareketler gosteriyorki MHP si Turk dostu partisi.. Yaziklar olsun CHP'ye..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.11.2016 18:06
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