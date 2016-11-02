Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşen sohbet sırasında görüşme ihtiyacının hasıl olduğu bildirildi. Yarın gerçekleşecek olan buluşmada, başta bölgedeki gelişmeler olmak üzere görüş teatisinde bulunulacağı kaydedildi.
Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Etiketler: Devlet Bahçeli , Cumhurbaşkanı Erdoğan
kalan karakter 1000
türkiyemize AKP ve MHP yeter
HELAL SANA BAHÇELİ
Sayin Bahceli yaptiginiz hareketler gosteriyorki MHP si Turk dostu partisi.. Yaziklar olsun CHP'ye..
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.