Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşen sohbet sırasında görüşme ihtiyacının hasıl olduğu bildirildi. Yarın gerçekleşecek olan buluşmada, başta bölgedeki gelişmeler olmak üzere görüş teatisinde bulunulacağı kaydedildi.