İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın görevlendirilmesinin ardından, Diyarbakır'da vatandaşın ulaşım çilesi sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı'nın tutuklanmasına tepki bahanesiyle, belediye yönetimince 8 gündür ulaşım hizmetinin aksatılması ve vatandaşın yaşadığı sıkıntı, Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın bugün belediyedeki görevine başlamasıyla son buldu.

Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajı ile Doğalgaz Dolum İstasyonu'na çekilen otobüsler yolcu taşımaya başladı. 8 gündür mağdur olan Diyarbakırlılar duraklarda uzun süre beklemekten kurtuldu.

Belediye yönetimince alınan karar ile belediye otobüsleri bugün yolculara ücretsiz hizmet verecek.

Öte yandan, büyükşehir belediyesine ait ekiplerce kent genelinde temizlik çalışmalarına başlandı.

VATANDAŞLAR ULAŞIM HİZMETİNE KAVUŞMAKTAN MEMNUN

Belediye otobüslerinin hizmet vermemesi nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, ulaşım sıkıntısının sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlardan Zübeyde Şengül, ulaşım sıkıntısı nedeniyle insanların işine yetişemediğini, hastaların hastaneye gidemediğini, öğrencilerin okula geç kaldığını belirterek, "Dün yağmur vardı, halk perişan oluyor, yağmur altında kalıyor. Belediye otobüslerinin çalışması gerekiyordu, bu hizmet durmamalıdır." dedi.

Belediyenin hizmeti aksatması ile toplu taşıma araçlarını kullanan halkın sıkıntı çektiğini anlatan Şengül, vatandaşların bugün ücretsiz taşınmasının iyi bir karar olduğunu bildirdi.

"ÜCRETSİZ TAŞIMA ÖĞRENCİLER İÇİN SÜPER OLUR"

Üniversite öğrencisi Mücahit Yalçın, belediye otobüslerinin bugün hizmet vermeye başladığını vurgulayarak, önceki günlerde derslere geç kaldıklarını aktardı.

Yalçın, yağmurlu havalarda durakta araç beklerken ıslandıklarını belirterek, "Çok şükür bugün otobüsler çalışmaya başladı. Ulaşım imkanı sağlandığı için memnunuz." diye konuştu.

"Otobüslerin ücretsiz taşıma yapması öğrenciler için süper olur. Çünkü öğrenciler kısıtlı imkanlarla okuyor. Otobüslerin ücretsiz olması öğrenci bütçesine katkı sunar." ifadelerini kullanan Yalçın, belediyeden hizmet beklediklerini kaydetti.

Yalçın, Diyarbakır'a güzel hizmetler getirilmesini, kente ulaşım, altyapı, temizlik, park ve bahçe gibi konularda çalışma yapılmasını istedi.

KIŞANAK 30 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gültan Kışanak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 25 Ekim'de gözaltına alınmış, 30 Ekim'de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.