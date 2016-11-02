Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Ankara Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla dün gece Diyarbakır'a geldi. Sabahın erken saatlerinde belediyeye giriş yapan Atilla yeni görevine başladı.
BAZI ÇALIŞANLAR BİNADAN AYRILDI
Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken belediyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı. Cumali Atilla'nın binaya girişinden sonra bazı belediye çalışanları binadan ayrıldı.
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Yeni Başkana hayırlı olsun diyarbakırlı hizmetle tanışacak. acilen personel soruşturması yaptırıp pkk ile bağlantısı olanlar acil atılsın. böyle devam ederse pkk en fazla 2 yıl içinde tüm lojistik desteğini kaybeder. ayrıca pkk lehine gösterilere katılan tüm kamu çalışanlarının işten atılacağı bildirilsin.kimse katılmaz.
O çalışmayan beyefendilerinin de işine son verilsin.
hatta bırakılmasın tutuklansın...
Vatanımızı ve milletimizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen dinsiz imansız ideolojiye sahip terör örgütüne hizmet eden belediyelerimiz teröristlerden ve terör destekçilerinden temizlenmeli ve bu belediyelere kayyumlar atanarak vatansever milletimiz tarafından yönetilmelidirler.
hayırlı olsun.şimdi kaçacak yeri pkk-hdp-ypg liler arasın.
kardeşlerimize en iyi hizmeti yapalım ki, kimin iyi kimin kötü olduğuna kendileri karar versin. o bölücü hainlere kanmasınlar.
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