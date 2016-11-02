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'a atanan göreve başladı

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasından sonra belediyeye olarak atanan Cumali Atilla yeni görevine başladı. Bazı çalışanlar ise binadan ayrıldı.

Diyarbakıra atanan kayyum göreve başladı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne olarak atanan Ankara Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla dün gece Diyarbakır'a geldi. Sabahın erken saatlerinde belediyeye giriş yapan Atilla yeni görevine başladı.

BAZI ÇALIŞANLAR BİNADAN AYRILDI
Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken belediyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı. Cumali Atilla'nın binaya girişinden sonra bazı belediye çalışanları binadan ayrıldı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 11:23
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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misafir misafir

Yeni Başkana hayırlı olsun diyarbakırlı hizmetle tanışacak. acilen personel soruşturması yaptırıp pkk ile bağlantısı olanlar acil atılsın. böyle devam ederse pkk en fazla 2 yıl içinde tüm lojistik desteğini kaybeder. ayrıca pkk lehine gösterilere katılan tüm kamu çalışanlarının işten atılacağı bildirilsin.kimse katılmaz.

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evet0
hayır0
cevapla 02.11.2016 15:06
turan turan

O çalışmayan beyefendilerinin de işine son verilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.11.2016 14:01
enver &#197;Ÿat&#196;&#177;r enver ÅŸatÄ±r

hatta bırakılmasın tutuklansın...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.11.2016 14:37
Mahmut Mahmut

Vatanımızı ve milletimizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen dinsiz imansız ideolojiye sahip terör örgütüne hizmet eden belediyelerimiz teröristlerden ve terör destekçilerinden temizlenmeli ve bu belediyelere kayyumlar atanarak vatansever milletimiz tarafından yönetilmelidirler.

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evet6
hayır0
cevapla 02.11.2016 12:03
ali ali

hayırlı olsun.şimdi kaçacak yeri pkk-hdp-ypg liler arasın.

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evet8
hayır1
cevapla 02.11.2016 11:54
t&#252;rkoğlu türkoğlu

kardeşlerimize en iyi hizmeti yapalım ki, kimin iyi kimin kötü olduğuna kendileri karar versin. o bölücü hainlere kanmasınlar.

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evet13
hayır1
cevapla 02.11.2016 11:39
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