Darbe girişiminin iki numaralı ismi belirlendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu değerlendirilen Adil Öksüz'ün ABD'ye yaptığı uçuşlar incelenerek, darbe girişimini Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz ile yürüten Kemal Batmaz'ın ismine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç'in yürüttüğü, darbe girişimi gecesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeliyle ilgili soruşturmada önemli bilgi ve delillere ulaşıldı.

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu değerlendirilen, darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü civarında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve kayıplara karışan Adil Öksüz ile ilgili soruşturma dosyası Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından 9 Ağustos 2016'da "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Başsavcılık, bunun ardından Adil Öksüz'ün irtibatlarını araştırmaya başladı.

Öksüz'ün kullandığı 06 SIR 49 plakalı aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının temin edilmesi sonucunda, Öksüz'ün 27 Aralık 2015 ile 10 Ocak, 17 Ocak, 31 Ocak, 22 Şubat, 1 Mart, 15 Mart, 31 Mart, 6 Mayıs, 28 Mayıs, 5 Haziran ve 16 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara'ya gelerek, toplantılar yaptığı tespit edildi.

Öksüz'ün darbeye hazırlık toplantıları yaptığı Ankara'daki iki ev, gizli tanık beyanları ve yer gösterme tutanaklarıyla belirlendi.

ŞÜPHELİ İSME UÇUŞ KAYITLARINDAN ULAŞILDI

Başsavcılık ayrıca, Öksüz'ün yurt dışı seyahatleriyle ilgili detaylı araştırma başlattı. Öksüz'ün ilk kez 1999'da ABD'ye gittiğinin tespiti üzerine, o tarihten itibaren Öksüz ile aynı uçakta bulunan yolculara ilişkin arşiv kayıtları tek tek incelendi.

İnceleme sonucunda daha önce Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü olan Kemal Batmaz'ın da arasında bulunduğu bazı kişiler şüpheli bulundu.

Bunlardan Batmaz'ın Ocak, Mart, Haziran ve Temmuz 2016'da, Adil Öksüz ile aynı günlerde ABD'de bulundukları resmi kayıtlarla tespit edildi.

Batmaz'ın, son olarak, darbe girişiminden hemen önce, 11 Temmuz 2016'da Öksüz'ün de bulunduğu uçakla ABD'ye gittiği ve 13 Temmuz 2016'da yine Öksüz ile aynı uçakla Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

Başsavcılık, darbe planlarını ve organizasyonunu Öksüz ile yaptığını değerlendirdiği Batmaz'ın darbe girişiminin hemen ardından Akıncı Üssü çevresinde gözaltına alınıp, tutuklandığını ve Sincan Cezaevine konulduğunu belirledi.

ÖKSÜZ GİBİ "ARSA BAKMAYA GİTMİŞTİM" DEDİ

Cumhuriyet Savcısı Dinç, yeni delillerin ardından Batmaz'ın bir kez daha ifadesini aldı. Öksüz ile ABD dönüşü Atatürk Havalimanında aynı karede yer aldıkları fotoğraflar gösterilen Batmaz'ın, bunun "tesadüf" olduğunu ileri sürerek, tıpkı Öksüz gibi Akıncı Üssü civarında bulunmasına ilişkin "arsa bakmaya gitmiştim" savunmasını yaptığı öğrenildi.

Batmaz'ın, Kaynak Holding bünyesindeki bir şirkette birkaç yıl çalıştıktan sonra Kaynak Kağıt AŞ'de çalışmaya başladığı, sonrasında da şirketin genel müdürü olduğu bildirildi. Bu görevinden 2015'in ilkbahar aylarında ayrılan Batmaz'ın emlak şirketi kurduğu kaydedildi.

Ancak savcılık, incelemeleri sonucunda emlak şirketinin hiçbir gayrimenkulün alım satım ve kiralama işi gerçekleştirmediğini, faaliyetlerinin tabelada kaldığını tespit etti.

Batmaz'ın ABD'ye ilk kez 1997'de gittiği belirlendi.

Darbenin ilk hazırlık hareketlerini başlatması olasılığı yüksek olan Batmaz'ın, FETÖ içerisinde "Adil Öksüz'ün üstü veya eşiti olduğu, bu değilse ancak bir altında bulunabileceği" değerlendirildi.

3. İSİM HARUN BİNİŞ

Darbe girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz'da kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, 143. Filo'nun koridorlarında gidip gelen ve bazı odalara giren Batmaz'a, rütbeli bir askerin baş selamı vermesi dikkati çekti.

Batmaz'ın yanı sıra yine darbe girişiminden sonra tutuklanan kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) eski çalışanı Harun Biniş'in de 16 Temmuz 2016'da, gece saat 03.00 sıralarında üs koridorlarında olduğu da güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildi.

Biniş'in bilişim konularından anlaması nedeniyle olası teknik sorunlara karşı darbe gecesi üste bulunduğu değerlendirildi.

Biniş, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenmesi davasının 28 sanığı arasında yer alıyor.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN GÜLEN İLE GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan soruşturma dosyasına, Adil Öksüz ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir arada olduğu kamera görüntüleri de girdi. Görüntülerde koltukta bulunan Fetullah Gülen'in karşısında iki çocuk yerde oturuyor. Onların arkasında ise yine yerde Adil Öksüz bulunuyor.

Başsavcılık, bu kişinin Adil Öksüz olduğunu bilirkişi raporuyla kesinleştirdi.

AKINCI ÜSSÜ ÇEVRESİNDEKİ 5 SİVİL

Darbe girişiminin ardından Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yanı sıra Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek adlı siviller de gözaltına alınmıştı.

Oruç, "hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili belgesel çekimi için görüşme yapmaya gittiğini" ileri sürmüştü.

Anafartalar Kolejlerinin sahibi Çiçek ise "öğrenci velilerinden Albay Ahmet Özçetin tarafından 'Sosyal etkinlik var' denilerek, üsse davet edildiğini" iddia etmişti.

YENİ OPERASYON

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Adil Öksüz ile irtibatı tespit edilen 12 kişi hakkında bugün arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarttı. Bunlardan 5'inin, darbe toplantılarının yapıldığı Ankara'daki 2 evi kiralayan ve kefil olanlar, 7 kişinin ise Adil Öksüz ile Mart ve Haziran 2016'da ABD'ye gidenler olduğu belirtildi.

Şüphelilerden 6'sının şu ana kadar gözaltına alındığı, 6'sının ise arandığı kaydedildi.