Darbe girişiminin ikinci ismi de aynı yalanı söylemiş

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok önemli bir bilgi ortaya çıktı. FETÖ tutuklusu Kemal Batmaz'ın Adil Öksüz ile birlikte darbeyi yöneten isim olduğu belirtildi. Öksüz ile Batmaz'ın Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanındaki görüntüleri de ortaya çıktı.

ASKER SELAMI VERMİŞLER

Soruşturma dosyasında Batmaz'ın 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin harekat merkezlerinden biri olan Akıncılar Üssü'nde bulunduğuna ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde rütbeli bir askerin, Batmaz'a asker selamı verdiği anlaşıldı. Batmaz'ın da sorgusunda Adil Öksüz gibi Kazan'a arsa bakmaya gittiğini açıkladığı bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hazırlık toplantılarının yapıldığı evleri kiralayan ve Adil Öksüz ile birlikte mart ve haziran 2016'da ABD'ye giden 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı.

11 TEMMUZ'DA ABD'YE BİRLİKTE GİTMİŞLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın da, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğunu belirledi.

KEMAL BATMAZ İSMİNİ TÜRKİYE İLK KEZ DUYUYOR

Soruşturma kapsamında kritik bilgilere de ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Kemal Batmaz, Adil Öksüz ile birlikte 4 kez ABD'ye gitti. Kemal Batmaz ismi Türkiye'de ilk kez duyuluyor.