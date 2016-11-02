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illegal çıktı!

Terör destekçisi Cumhuriyet illegal çıktı!
Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyon genişletildi. Gazeteyi yöneten ve ile 'nın hizmetine sokmakla suçlanan Vakfı'nın 2 yıldır fiili ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bilirkişi raporunda "Vakfın 18 Şubat 2014 tarihinden beri fiili ehliyetini kaybettiği anlaşılmıştır" denildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı olan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı 'ın Almanya'dan dönmeyeceği açıklandı!

NAZİF KARAMAN
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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