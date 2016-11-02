Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyon genişletildi. Gazeteyi yöneten ve Fetullahçı Terör Örgütü ile PKK'nın hizmetine sokmakla suçlanan Cumhuriyet Vakfı'nın 2 yıldır fiili ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bilirkişi raporunda "Vakfın 18 Şubat 2014 tarihinden beri fiili ehliyetini kaybettiği anlaşılmıştır" denildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı olan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın Almanya'dan dönmeyeceği açıklandı!
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