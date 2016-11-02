Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumunda konuştu.

Erdoğan, "En son Suriye ve mülteci meselesinde olduğu gibi en temel insan hakkı konusunda sınıfta kalanların bize ders vermesine tahammül gösteremeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler müstemleke olmayı reddettik. Bizler ikinci sınıf insan olmaya itiraz ettik. Bizler yeryüzünün lanetlileri olmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik. Afrikalılar tıpkı Türkiyeli kardeşleri gibi özgürlüklerini ihsanla veya lütufla değil, bedelini kanla, canla ödeyerek, dişleri ve tırnaklarıyla kazandılar." diye konuştu.

Erdoğan, "Kazanımlarımızdan asla taviz vermeyiz. Vermemeliyiz. Elbette katkılara, tavsiyelere, yapıcı tenkitlere hatta en sert eleştirilere bile her zaman açığız. Açık olmak zorundayız, ancak bize parmak sallayarak üstenci bir dille, adeta bir mürebbiye edasıyla bir istikamet çizilmesini de kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hem Afrika ülkelerinde ve Ortadoğu'da çatışmaları körükleyecek, bu çatışmalardan kazançlı çıkmanın hesabını yapacak hem de sizin politikalarınızın ceremesini çeken mağdurlara kapılarınızı kapatacaksınız... Şu anda Batı'nın yaptığı bu değil mi? 10 kişi alıyor, 50 kişi alıyor, 100 kişi alıyor ve bunun da faturasını kesiyor. Bir taraftan ekonomik çıkarlarınızla birçok Afrika ülkesinde fakirliği kronik hale getireceksiniz, diğer yandan da fakirlik ve çatışmalardan kaçan mazlumların Akdeniz'de, Ege'de boğulmalarına ses çıkarmayacaksınız. Ondan sonra Aylan bebeği alacaksınız dergilerinizin kapağına adeta bir sömürü aracı olarak resmini dahi kullanacaksınız..." dedi.

'BU ÖRGÜTÜN EN YAYGIN OLDUĞU KITALARDAN BİR TANESİ AFRİKA KITASIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi ülkemizin yaşadığı başarısız darbe girişimi de bir yönüyle büyük bir terör eylemidir. 246 vatandaşımızın şehadetine, 2 bin 194'ünün de yaralanmasına neden olan bu terör eyleminin faili de FETÖ terör örgütüdür. Uzun yıllardır legal görünümlü kuruluşlar altında örgütlenen, eğitim-öğretim gibi, insani yardım gibi, diyalog gibi kavramların arkasına saklanarak devlete sızan bu yapı 15 Temmuz gecesi ordumuz içindeki militanları aracılığıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Bu örgütün en yaygın olduğu kıtalardan bir tanesi Afrika kıtasıdır. Afrika kıtası ülkelerinin, bu örgüte karşı çok hassas ve çok dikkatli olması gerekir. Yarın eğer o ülkelerde devlete sızdıkları anda çok geç oldu diyebilirsiniz. Biz yaşadığımız için siz kardeşlerimizi uyarıyoruz, 'vakit geçmeden' diyoruz."

Erdoğan, "Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim; dini kavramları kullanarak, genç nesilleri ifsat eden, onları robotlaştıran bu örgüt, sadece bize değil, varlık gösterdiği tüm ülkelere karşı büyük bir tehdittir." dedi.