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Boydak’tan ‘tüplü’ savunma

Boydak’tan ‘tüplü’ savunma
Kayseri'deki sı dün start aldı. Aralarında işadamları Hacı, Memduh ve , Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 kişinin yargılanmasına başlandı. FETÖ'nün kasası olarak bilinen Kınaş'ın avukatlığını CHP eski Milletvekili Atilla Kart yaptı. Şükrü Boydak aylık gelirinin 400 bin, ile Bekir ve ise 300 bin lira olduğunu beyan etti. Hacı Boydak, "FETÖ üyeliği ve yöneticiliği" suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı'nın özellikle holding bünyesinde çalışanların çocuklarına yardım için kurduklarını ve bugüne kadar hiçbir usulsüzlük bulunmadığını öne sürdü. "Vakıf aracılığıyla yüzlerce çalışanımızın tüp bebek tedavilerini yaptırarak çocuk sahibi olmalarını sağladık" dedi!

ALİ ALTUNDAŞ
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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