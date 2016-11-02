Boydak’tan ‘tüplü’ savunma

Kayseri'deki FETÖdavası dün start aldı. Aralarında işadamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 kişinin yargılanmasına başlandı. FETÖ'nün Kayseri kasası olarak bilinen Kınaş'ın avukatlığını CHP eski Milletvekili Atilla Kart yaptı. Şükrü Boydak aylık gelirinin 400 bin, Hacı Boydak ile Bekir ve Memduh Boydak ise 300 bin lira olduğunu beyan etti. Hacı Boydak, "FETÖ üyeliği ve yöneticiliği" suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı'nın özellikle holding bünyesinde çalışanların çocuklarına yardım için kurduklarını ve bugüne kadar hiçbir usulsüzlük bulunmadığını öne sürdü. "Vakıf aracılığıyla yüzlerce çalışanımızın tüp bebek tedavilerini yaptırarak çocuk sahibi olmalarını sağladık" dedi!
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