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Biz nezaketen çağırıyoruz

Biz nezaketen çağırıyoruz
TBMM Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Başkanı Reşat Petek, gazetecilerin sorusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le ilgili tartışmaları değerlendirdi. Petek komisyonun bir araştırma komisyonu olduğunu belirterek, "Biz soruşturma komisyonu değiliz. Onun için davet ettiklerimizi biz nezaketen davet ediyoruz. O nedenle herhangi bir zorlama gibi durum yok" dedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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