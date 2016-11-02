Biz nezaketen çağırıyoruz

TBMM Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, gazetecilerin sorusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le ilgili tartışmaları değerlendirdi. Petek komisyonun bir araştırma komisyonu olduğunu belirterek, "Biz soruşturma komisyonu değiliz. Onun için davet ettiklerimizi biz nezaketen davet ediyoruz. O nedenle herhangi bir zorlama gibi durum yok" dedi.
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