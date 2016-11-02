Belge, bilgi görüş yok...

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) tarafından 24 Ekim 2016 tarihinde açıklanan "Açık Çek, Türkiye'de Darbe Girişimi Sonrası İşkenceye Karşı Koruma Tedbirlerinin Askıya Alınması" isimli raporda yer verilen dayanaksız ve temelsiz iddialara ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı açıklamada bulundu. Raporun hükümet yetkilileriyle hiçbir iletişim kurulmadan, bilgi ve belge ya da görüş talebinde bulunulmadan hazırlanmış olduğu belirtildi. Raporun FETÖ üyeleri ve bu örgütle iltisaklı ve irtibatlı kişilerin etkisi altında kalınarak hazırlandığı izlenimini verdiği ifade edildi.