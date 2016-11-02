Belarus'taki 'Kayıp Cami'yi Erdoğan Açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Temmuz'da yapması planlanan, ancak 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ertelenen Belarus ziyaretini 11 Kasım'da gerçekleştirecek.

Günübirlik ziyarette Erdoğan mevkidaşı Alexander Lukashenko ile başkent Minsk'te görüşecek. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki 398 milyon dolar olan ticaret hacminin geliştirilmesi konusu ele alınacak. İki lider ayrıca Türkiye-Belarus İş Forumu'nda iki ülkenin işadamlarına hitap edecek, üçüncü ülkelerde birlikte iş yapma çağrısı yapacak.





ERDOĞAN'A 100'ÜN ÜZERİNDE İŞ ADAMI EŞLİK EDECEK

Erdoğan'a ziyaretinde 100'ün üzerinde iş adamı da eşlik edecek. Erdoğan ve Lukashenko, ayrıca bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 bin Tatar Müslüman'ın yaşadığı Belarus'ta bir cami açılışı da yapacak.





MİHRABI, MİNBERİ VE KÜRSÜSÜ ANKARA'DA YAPILAN CAMİYİ AÇACAK

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından aslına uygun olarak başkentte yapılan Minsk Camisi, Erdoğan'ın katılacağı törenle ibadete açılacak. Camide 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek. Mihrabı, minberi ve kürsüsü Ankara'da yapılan cami, Tatar mimarisinin izlerini taşırken, ayrıca Osmanlı ve Selçuklu motiflerini de barındırıyor.





MİNSK'İN SEMBOLLERİNDEN

Büyük kubbeli, yüksek ve çok katlı minaresi ile Minsk Camisi, 20. yüzyıl başına ait kart postallarda Minsk şehrini temsil eden semboller arasında yer almış. Cami 1930'larda dini yapılara karşı başlatılan ortadan kaldırma politikasından kurtulmuş, ancak 1930 ile 1941 arasında depo olarak kullanılmış. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra camide dini törenler düzenlenmiş.





1962'DE TAMAMEN YIKILMIŞTI

Savaşın ardından 28 Temmuz 1949'da Minsk Kent İşçi Temsilcileri Konseyi Yürütme Kurulunca Müslümanlar dağıtılmış, caminin kapatılması ve Donanma Gönüllü Destek Topluluğuna devredilmesi kararı verilmiş. Cami, 1962'de tamamen yıkılmış.



DEVREYE DİYANET VAKFI GİRDİ

Minsk'te yaşayan Müslümanlar, başka bir arazide camiyi aslına uygun olarak yapmak için çalışma başlatmış. Ancak, bir türlü tamamlanamayınca, 2014'te Türkiye Diyanet Vakfı, 7 milyon dolarlık yatırımla camiyi tamamladı. Camide konferans salonu, sergi salonufuaye, bilgisayar odaları da bulunuyor.



