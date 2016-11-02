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nde sevinci

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan nde işçilere bir yıllık leri ödendi.

Batman Belediyesinde ikramiye sevinci

nde çalışan 365 işçinin bir yıldır ödenmeyen 1 milyon 750 bin lira tutarındaki si KHK ile yapılan görevlendirme sayesinde ödendi. İşçiler, 15 Kasım'dan itibaren ikramiyelerini de maaşlarıyla alabilecek.

Belediyeye görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, işçilere 1 milyon 750 bin lira ikramiye ödemesi yaptıklarını belirtti.

İşçilerin ikramiyelerini almanın sevincini yaşadığını vurgulayan Aksoy, "Görevlendirmenin hemen ardından, kentin sorunlarına neşter vurmaya başladık. Diğer taraftan da çalışanlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. 365 çalışan kardeşimizin yaklaşık 1 yıldır ikramiyelerinin ödenmemiş olduğunu belirledik. Bununla ilgili gerekli talimatları vererek ödenmesini sağladık. İşçilerimiz artık alın terleri kurumadan maaş ve ikramiyelerini alacak." diye konuştu.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 11:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yşl yşl

belediye daha önce hain örgüte hizmet ediyordu şimdi halka hizmet etmeye başladı yanlız kurumda calışanların örgüt baglantıları araştırılıp gereği yapılmalı o işlere devletinin yanında olanlar çalıştı

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.11.2016 12:13
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