Batman Belediyesinde ikramiye sevinci

Batman Belediyesinde çalışan 365 işçinin bir yıldır ödenmeyen 1 milyon 750 bin lira tutarındaki ikramiyesi KHK ile yapılan görevlendirme sayesinde ödendi. İşçiler, 15 Kasım'dan itibaren ikramiyelerini de maaşlarıyla alabilecek.

Belediyeye görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, işçilere 1 milyon 750 bin lira ikramiye ödemesi yaptıklarını belirtti.

İşçilerin ikramiyelerini almanın sevincini yaşadığını vurgulayan Aksoy, "Görevlendirmenin hemen ardından, kentin sorunlarına neşter vurmaya başladık. Diğer taraftan da çalışanlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. 365 çalışan kardeşimizin yaklaşık 1 yıldır ikramiyelerinin ödenmemiş olduğunu belirledik. Bununla ilgili gerekli talimatları vererek ödenmesini sağladık. İşçilerimiz artık alın terleri kurumadan maaş ve ikramiyelerini alacak." diye konuştu.