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Yıldırım'dan mesajı!

Başbakan Yıldırımdan FETÖ mesajı!
İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-Afrika ekonomi iş forumu" gala yemeğinde konuşan , "Maalesef bu alçak terör örgütü () Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine, istiklaline zarar vermekle kalmamış, Türkiye'nin dışarıdaki imajına da zarar vermiştir. Bu terör örgütünün yaptıklarının sadece Türkiye ile sınırlı olduğunu düşünürseniz, değerli dostlar büyük yanılgı içerisinde olursunuz." dedi.

Yıldırım, "Maalesef bu alçak terör örgütü (FETÖ) Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine, istiklaline zarar vermekle kalmamış, Türkiye'nin dışarıdaki imajına da zarar vermiştir. Bu terör örgütünün yaptıklarının sadece Türkiye ile sınırlı olduğunu düşünürseniz, değerli dostlar büyük yanılgı içerisinde olursunuz." dedi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 22:00
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