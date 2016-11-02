Barikat-Briket

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, PKK'lı teröristler için "Gençler" ifadesini kullandı. Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı PYD-YPG'ye dayıyoruz" açıklamasını yaptı. HDP'nin belediyeleri ise teröre destekte sınır tanımadı. Hendek kazıp barikat kuran teröristler, belediye araçlarını kullandı. Yine HDP'li belediyeye ait araçlarla bombalı saldırılar yapıldı. Ancak hem vatandaşın hem de devletin sabrı taştı. HDP'li yöneticiler hakkında soruşturmalar açıldı. Belediyelere kayyum atandı. Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile meclis üyesi Fırat Anlı tutuklandı. HDP'li belediye yönetimi ise hizmet aksattı. Belediye otobüsleri son 1 haftada garajdan çıkarılmadı. Yağmur, çamurda yolda kalan Diyarbakırlılar, hem HDP'ye hem de PKK'ya lanet yağdırdı. İşyerlerine, okullarına ve hastanelere gitmek için duraklara gelen vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşadı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlardan Kadir Yılmaz, "Çocuklar okula gidemiyor, insanlar işe gidemiyor, ayıptır, günahtır. Yağmur altında bir saattir araba bekliyorum. Gelen arabalar tıklım tıklım dolu, çünkü belediye otobüsleri çalıştırılmıyor" diyerek tepkisini anlattı. Ali Tokdemir de şu açıklamayı yaptı. "Hiçbir memlekette böyle bir şey yok. 81 vilayeti gez, böyle bir şey bulamazsın, sadece Diyarbakır böyledir. Okula gitmesi gerekenler, okula gidemiyor. Saat 09.00'da, 10.00'da işe gidiyoruz."





* Diyarbakırlılar, HDP yüzünden dün duraklarda böyle mahsur kaldı.



ETİMESGUT'TAN DİYARBAKIR'A

Devlet, Diyarbakırlı'nın sesini duydu. İçişleri Bakanlığı, Gültan Kışanak'ın tutuklanmasının ardından Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'yı kayyum olarak atadı. 1964 Elazığ doğumlu olan Cumali Atilla, ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu. 3 yıllık staj dönemi içerisinde Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar İlçesi'nde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırayla Giresun'un Piraziz, Muş'un Malazgirt, Bolu'nun Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı ve Konya Beyşehir Kaymakamlığı görevinde bulundu.





* İşçiler, vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için harıl harıl çalışıyor.



Devlet, barikatçı hainleri ortadan kaldırdı. Tuğlaları terörün elinden aldı. Bölge halkı için huzurun temelini attı. Şırnak'ta PKK'nın kalleş saldırıları sonucu evleri yıkılan vatandaşlar için yeni konutlar yükselmeye başladı... Güvenlik güçlerimiz, Şırnak'ın Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde hendek kazıp barikat kuran teröristlere yönelik operasyonu başarıyla tamamladı. Bölge teröristlerden arındırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hemen düğmeye bastı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ, üç ilçede konut inşasına başladı. Evlerin temelleri atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Zeynep Afşeören, "Hedefimiz vatandaşların barınma sorunlarını çözmek, sosyal sıkıntılarını ortadan kaldırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek" açıklamasını yaptı.