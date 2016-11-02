Babasını öldürdü

23 / 12
14 / 6
11 / -5
3 / -5
8 / -2
12 / 0
8 / -3
21 / 12
0 / -5
6 / 2
21 / 5
16 / 0
12 / 2
13 / 7
6 / -3
14 / -1
10 / 1
3 / -1
8 / -2
17 / -1
17 / 2
16 / 6
10 / -3
8 / -5
18 / 4
14 / 5
11 / 1
18 / 3
9 / 1
7 / -1
1 / -4
12 / -1
13 / 7
8 / 4
6 / -1
5 / 1
18 / 12
5 / 1
15 / -2
15 / 7
16 / 7
17 / 6
12 / -2
9 / -3
0 / -5
8 / -1
8 / -4
9 / -3
16 / 2
10 / -3
14 / 9
15 / 4
10 / 0
11 / -3
9 / 2
17 / 4
12 / 8
22 / 15
18 / 3
8 / 2
7 / -1
9 / -2
11 / 6
19 / 8
11 / 7
16 / 4
13 / 6
10 / 6
11 / 5
7 / -4
15 / 9
10 / 4
17 / 6
9 / 0
11 / 8
9 / 2
12 / -2
3 / 1
14 / 5
6 / -4
10 / 5
ESKİŞEHİR'de Yakup Gündoğan (46) kendisine ait tarlada çalışırken yanına gelen oğlu Muzaffer Gündoğan (20) ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen genç, babasını 16 yerinden bıçakladı. Yakup Gündoğan hayatını kaybederken, baba katili Muzaffer Gündoğan, saklandığı evde yakalandı.
Rıdvan UYSAL
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.