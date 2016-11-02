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Babasını öldürdü

Babasını öldürdü
ESKİŞEHİR'de Yakup Gündoğan (46) kendisine ait tarlada çalışırken yanına gelen oğlu Muzaffer Gündoğan (20) ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen genç, babasını 16 yerinden bıçakladı. Yakup Gündoğan hayatını kaybederken, baba katili Muzaffer Gündoğan, saklandığı evde yakalandı.

Rıdvan UYSAL
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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