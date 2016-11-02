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Ayakkabısı çözecek

Ayakkabısı çözecek
Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki ormanlık alanda dün kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine giden büro amirliği dedektifleri, ölen kadının kimliğini tespit edemedi. Kadının ayakkabısının Gaziantep'te bir firma tarafından sadece 300 adet üretildiği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, cesedin kimliğini belirlemek için ayakkabıları satın alan kişileri araştırmaya başladı. Kadının cesedi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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