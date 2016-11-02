Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışının ilçede olumsuz hava şartları oluşturduğu belirtildi.

Bu kapsamda, ilçe merkezi ile tüm köylerinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün bir gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.