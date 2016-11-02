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Diyadin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle e bir gün süreyle ara verildi

O ilde eğitime kar engeli

'nın Diyadin ilçesinde ı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerinde e bir gün süreyle ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışının ilçede olumsuz hava şartları oluşturduğu belirtildi.

Bu kapsamda, ilçe merkezi ile tüm köylerinde ilk ve orta dereceli larda bugün bir gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 01:27
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