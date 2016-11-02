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AB'den Türkiye'ye küstah tehdit

'nün darbe girişimi sonrası net bir tavır sergilemeyen Avrupa Birliği şimdi de terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün propagandasını yapan 'e sahip çıktı. Bununla da yetinmeyen bir AP Başkan Yardımcısı Lamsdorf Türkiye'yi vizeyle tehdit etti.

ABden Türkiyeye küstah tehdit
Türkiye'ye karşı yapılan darbe girişiminde net bir duruş sergilemeyen AB, 'Ama'lı cümleler kurmuştu. ve PKK savunuculuğunu üstlenerek tepki toplayan gazetesine düzenlenen operasyon sonrası savunma mekanizması geliştiren iki yüzlü Avrupa, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. "Türkiye'de basın özgürlüğü yok" diyerek çığırtkanlık yapan AB'li yetkililer, Cumhuriyet'in teröre ve teröristlere alkış tutan tavrını görmezden gelerek tam bir dayanışma sergiliyor.

"VİZE SERBESTİSİ 2018'E KALIR"
Terör örgütü FETÖ ve PKK'nın eylemlerini meşru kılmaya çalışan Cumhuriyet'e sahip çıkan Avrupa Birliği yetkilileri, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonlar 2017'de başlaması öngörülen vize serbestisini olumsuz etkileyeceği tehdidinde bulundu. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Graf Lamsdorf, "Gazetecilerin tutuklanması nedeniyle vize serbestisi 2018'e kalabilir" dedi.

Alman Bild gazetesine konuşan Lamsdorf, idam tartışmaları, basın ve muhalefete yönelik baskıları eleştirerek, "Bu durumda vize serbestisi 2017de de gerçekleşmez ve bu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatası olur" sözleriyle haddini aştı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 11:19
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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1919 2019 1919 2019

"FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla soruşturma başlatılan Cumhuriyet gazetesinin, 27 Ekim 1934 tarihinde Mustafa Kemal'in emri ile aykırı yayınlar yapma gerekçesiyle 90 gün kapatıldığı ortaya çıktı..!

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evet0
hayır0
cevapla 02.11.2016 15:34
FatihSultan23 FatihSultan23

Her şey ortada bir AB kalkıp sıradan bir gazeteyi savunacak ve arkasında duracak, sizler ancak en iyi yaptığınız şey terör yetiştirmek AB. Sizin vizeniz de yere batsın sizin gibi pislik teröristlerle aynı yerde olmak istemem.

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evet2
hayır0
cevapla 02.11.2016 14:54
yaman yaman

vizenizide sizide istemiyoruz bakın işinize bizim gündemimiz başka hadi güle güle

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evet7
hayır0
cevapla 02.11.2016 13:51
Salih OSMANLI Salih OSMANLI

Bay Avrupa pisligi..alin o vizenizi bir münasip yerinize sokunuz !!!

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evet14
hayır0
cevapla 02.11.2016 12:55
hakan hakan

sakın geri adım atm ayın. bıktık bunların tehditlerinden.

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evet16
hayır0
cevapla 02.11.2016 12:16
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