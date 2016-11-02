AB'den Türkiye'ye küstah tehdit

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası net bir tavır sergilemeyen Avrupa Birliği şimdi de terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün propagandasını yapan Cumhuriyet'e sahip çıktı. Bununla da yetinmeyen bir AP Başkan Yardımcısı Lamsdorf Türkiye'yi vizeyle tehdit etti.
Türkiye'ye karşı yapılan darbe girişiminde net bir duruş sergilemeyen AB, 'Ama'lı cümleler kurmuştu. FETÖ ve PKK savunuculuğunu üstlenerek tepki toplayan Cumhuriyet gazetesine düzenlenen operasyon sonrası savunma mekanizması geliştiren iki yüzlü Avrupa, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. "Türkiye'de basın özgürlüğü yok" diyerek çığırtkanlık yapan AB'li yetkililer, Cumhuriyet'in teröre ve teröristlere alkış tutan tavrını görmezden gelerek tam bir dayanışma sergiliyor.
"VİZE SERBESTİSİ 2018'E KALIR"
Terör örgütü FETÖ ve PKK'nın eylemlerini meşru kılmaya çalışan Cumhuriyet'e sahip çıkan Avrupa Birliği yetkilileri, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonlar 2017'de başlaması öngörülen vize serbestisini olumsuz etkileyeceği tehdidinde bulundu. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Graf Lamsdorf, "Gazetecilerin tutuklanması nedeniyle vize serbestisi 2018'e kalabilir" dedi.
Alman Bild gazetesine konuşan Lamsdorf, idam tartışmaları, basın ve muhalefete yönelik baskıları eleştirerek, "Bu durumda vize serbestisi 2017de de gerçekleşmez ve bu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatası olur" sözleriyle haddini aştı.
kalan karakter 1000
"FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla soruşturma başlatılan Cumhuriyet gazetesinin, 27 Ekim 1934 tarihinde Mustafa Kemal'in emri ile aykırı yayınlar yapma gerekçesiyle 90 gün kapatıldığı ortaya çıktı..!
Her şey ortada bir AB kalkıp sıradan bir gazeteyi savunacak ve arkasında duracak, sizler ancak en iyi yaptığınız şey terör yetiştirmek AB. Sizin vizeniz de yere batsın sizin gibi pislik teröristlerle aynı yerde olmak istemem.
vizenizide sizide istemiyoruz bakın işinize bizim gündemimiz başka hadi güle güle
Bay Avrupa pisligi..alin o vizenizi bir münasip yerinize sokunuz !!!
sakın geri adım atm ayın. bıktık bunların tehditlerinden.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.