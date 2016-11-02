  1. Harp okulları hakkında önemli karar
  2. Eski YARSAV Başkanı ByLock'u en çok kullananlar arasında

16 ilde dev FETÖ operasyonu!

Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. 137 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden 31 gözaltına alındı.

16 ilde dev FETÖ operasyonu!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, Başkent Eğitim Yayın ve Ticaret AŞ'ye bağlı, aralarında Samanyolu Okullarının da olduğu 11 özel okulda görev yapan 137 şüpheliden 31'i gözaltına alındı.
  • 02 Kasım 2016, Çarşamba 12:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar