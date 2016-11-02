  1. Film gibi operasyon
  2. Bakış açısı

12 saat işkence yapmış

İsviçre’den gelip Kaş’a yerleşen , bıçaklanarak katledildi. in ardından korkunç gerçek deşifre edildi. Katil zanlısı ’nın genç kızı öldürmeden önce sandalyeye bağlayarak 12 saat işkence yaptığı belirlendi.

12 saat işkence yapmış
Antalya Kaş'da katledilen Fulya Özdemir (29) iyle ilgili önemli bilgiye ulaşıldı. Cezaevindeki katil Atilla Makta'nın (33), Fulya'yı 12 saatlik işkencenin ardından öldürdüğü ortaya çıktı. Her şey Fulya'nın geçen yıl büyük hayallerle İsviçre'den gelip, Antalya'nın Kaş İlçesi'ne yerleşmesiyle başladı. Genç kız, en son 15 Ekim'de İsviçre'deki babasıyla konuştuktan sonra kayıplara karıştı. 26 Ekim günü ise ormanlık alanda Fulya'nın bıçaklanmış haldeki cesedine ulaşıldı. Battaniyeye sarılı cesedin bulunduğu yer ise Fulya'nın arkadaşı Atilla Makta'nın evine 100 metre uzaklıktaydı. Gözaltına alınan Makta, "Fulya ile sevgiliydik. Aramıza mesafe koyunca öldürdüm" ifadelerini kullandı. Cinayeti itiraf eden katil, tutuklanarak hapse tıkıldı. Kızlarının cenazesini Ankara Karşıya'da toprağa veren Eyvan- Nazan Özdemir çifti ise Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi verip, dava açtı. Kaş'ta Cumhuriyet Savcısı ile görüşen annebaba, söylenenler karşısında yıkıldı.

KÖPEKLER YEMESİN DİYE...
Savcı, Özdemir çiftine "Katil zanlısı Makta, kızınızı öldürmeden önce sandalyeye bağlayarak 12 saat işkence yapmış. Daha sonra bıçaklayıp öldürmüş" diyerek cinayetin ayrıntılarını anlattı. Bu sırada Özdemir çifti gözyaşlarını tutamadı. Katil zanlısı Atilla Makta'nın, işkence sırasında Fulya'nın ellerini arkadan bağladığı, "köpekler yemesin" diye de cesedi battaniyeye sarıp ormana attığını aktarıldı.

'KIZIM TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ'
Kızını öldüren katilin en ağır cezayı almasını isteyen baba Eyvan Özdemir, "Bundan sonra benim görevim hukuki mücadele vermek. O katilin gereken cezayı alması için mücadele edeceğim" dedi. Fulya'nın bir süre önce 30 bin TL borçlandığını ve bu süreçte tuzağa düşürüldüğünden şüphelendiğini belirtti. Baba Özdemir ayrıca kızının cinayete kurban gittiği 15 Ekim'de günlüğüne, "Bugün Atilla, Ö. ve patronla hesaplaşma günü" diye bir not düştüğünü de yineledi.

Erdoğan ÖZTÜRK
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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