İsviçre’den gelip Kaş’a yerleşen Fulya Özdemir, bıçaklanarak katledildi. Cinayetin ardından korkunç gerçek deşifre edildi. Katil zanlısı Atilla Makta’nın genç kızı öldürmeden önce sandalyeye bağlayarak 12 saat işkence yaptığı belirlendi.
Antalya Kaş'da katledilen FulyaÖzdemir (29) cinayetiyle ilgili önemlibilgiye ulaşıldı. Cezaevindeki katilAtilla Makta'nın (33), Fulya'yı 12 saatlikişkencenin ardından öldürdüğü ortayaçıktı. Her şey Fulya'nın geçen yıl büyükhayallerle İsviçre'den gelip, Antalya'nınKaş İlçesi'ne yerleşmesiylebaşladı. Genç kız, enson 15 Ekim'deİsviçre'deki babasıylakonuştuktansonra kayıplarakarıştı. 26 Ekimgünü ise ormanlık alanda Fulya'nınbıçaklanmış haldeki cesedine ulaşıldı.Battaniyeye sarılı cesedin bulunduğu yerise Fulya'nın arkadaşı Atilla Makta'nınevine 100 metre uzaklıktaydı. Gözaltınaalınan Makta, "Fulya ile sevgiliydik.Aramıza mesafe koyunca öldürdüm"ifadelerini kullandı. Cinayeti itiraf eden katil,tutuklanarak hapse tıkıldı. Kızlarının cenazesiniAnkara Karşıya'da toprağa veren Eyvan-Nazan Özdemir çifti ise CumhuriyetSavcılığı'na şikayet dilekçesi verip, dava açtı.Kaş'ta Cumhuriyet Savcısı ile görüşen annebaba,söylenenler karşısında yıkıldı.
KÖPEKLER YEMESİN DİYE...
Savcı, Özdemir çiftine "Katil zanlısı Makta,kızınızı öldürmeden önce sandalyeyebağlayarak 12 saat işkence yapmış. Dahasonra bıçaklayıp öldürmüş" diyerek cinayetinayrıntılarını anlattı. Bu sırada Özdemir çiftigözyaşlarını tutamadı. Katil zanlısı AtillaMakta'nın, işkence sırasında Fulya'nın elleriniarkadan bağladığı, "köpekler yemesin" diyede cesedi battaniyeye sarıp ormana attığınıaktarıldı.
'KIZIMTUZAĞADÜŞÜRÜLDÜ' Kızını öldüren katilin en ağır cezayı almasını isteyen baba EyvanÖzdemir, "Bundan sonrabenim görevim hukukimücadele vermek. Okatilin gereken cezayıalması için mücadeleedeceğim" dedi. Fulya'nın bir süre önce 30 bin TL borçlandığını ve bu süreçte tuzağa düşürüldüğünden şüphelendiğini belirtti. Baba Özdemir ayrıca kızının cinayete kurban gittiği 15 Ekim'de günlüğüne, "Bugün Atilla, Ö. vepatronla hesaplaşmagünü" diye bir notdüştüğünü de yineledi.
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