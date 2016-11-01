Ya salaksın ya hain

ŞanlıurfaEmniyet Müdürlüğü'ndenSakarya'ya atanan EyüpPınarbaşı, görevi VeyselTipioğlu'na devretti.Törende bir konuşma yapanPınarbaşı şunları söyledi:"FETÖ'cüler Kobani olaylarısürecinde Şanlıurfa'dakiplaka tanıma sistemini kapattı. Bunlar devlettenmaaş alan bizim memurlarımızdı. Öyle günleroldu ki Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 20 bingösterici Suruç'a getirildi, 'Sınırı tanımıyoruz'dediler. Olayların yoğun olduğu dönemde baktımistihbarattan bana bilgi akışı yok. İstihbaratşube müdürü tüm raporları Ankara'ya vermişama bana bildirmemiş. Ona 'Ya sen salaksın yada hainsin' dedim. Bunu söyleyince o masummüdürün nasıl canavarlaştığını gördüm. Hemengerekli işlemleri yaptık. Zaten son operasyondaüzerinde kırmızı ByLock çıktı."
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