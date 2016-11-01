Ya salaksın ya hain

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden Sakarya'ya atanan Eyüp Pınarbaşı, görevi Veysel Tipioğlu'na devretti. Törende bir konuşma yapan Pınarbaşı şunları söyledi: "FETÖ'cüler Kobani olayları sürecinde Şanlıurfa'daki plaka tanıma sistemini kapattı. Bunlar devletten maaş alan bizim memurlarımızdı. Öyle günler oldu ki Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 20 bin gösterici Suruç'a getirildi, 'Sınırı tanımıyoruz' dediler. Olayların yoğun olduğu dönemde baktım istihbarattan bana bilgi akışı yok. İstihbarat şube müdürü tüm raporları Ankara'ya vermiş ama bana bildirmemiş. Ona 'Ya sen salaksın ya da hainsin' dedim. Bunu söyleyince o masum müdürün nasıl canavarlaştığını gördüm. Hemen gerekli işlemleri yaptık. Zaten son operasyonda üzerinde kırmızı ByLock çıktı."