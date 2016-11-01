Vicdansızlar!

Marsin Tarsus'ta iki kişinin şahin avlamaya çalıştığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Suriyeli 2 şüpheli kurdukları düzenekler ve tuzaklarla suç üstü yakalandı. Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı Tufan Dokucu kullanılan yöntemi 'acımasızca' olarak tanımlayarak şunları söyledi: "Bu düzenekte güvercinin gözleri tutkal sürülerek bantlanıyor. Ya da göz kapağı dikiliyor. Daha sonra bu kuşları araziye aralarında 10-15 metre mesafe olacak şekilde konuşlandırıp şahini bekliyorlar."