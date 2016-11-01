Türkiye’de şifa buldu

Fatıma Hammud, 30 haftalıkken doğdu. Doğumundan 12 gün sonra ishal rahatsızlığı başladı. Doktorlar, Fatıma için '6 aylık olduğunda normale döner' dedi. Ancak çaresiz bebeğin rahatsızlığı geçmek yerine daha çok nüksetti. İshal nedeniyle gündün güne eriyen Fatıma, bir süre sonra neredeyse doğduğu kiloya indi. Evlatlarının hastalığına Suriye'de çare bulamayan aile Türkeyi'ye geldi. Konya'ya yerleşen aile, buradaki devlet hastanesine gitti. Hastanede yapılan kontrollerde Fatıma'nın dünyada 30 kişiye teşhisi konulan kronik ishal hastalığına yakalandığı belirlendi. 9 ay süren mücadelenin sonunda minik Fatıma sağlığına kavuştu. Anne Ayşe Hammud şunları söyledi: "Artık ikinci vatanımız burası. Kızım burada hayata tutundu."