Teröristbaşı Gülen'in iki yeğeni tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, İzmir'in Karabağlar ilçesinde 23 Ekim'de gözaltına alındıktan sonra Erzurum'a getirilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Hüseyin Gülen ve Büşra Gülen ile sözde "bölge ablaları" Zeynep Çuvalcı, Canan Düzen ve Zeynep K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığınca ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Hüseyin Gülen, Büşra Gülen, Zeynep Çuvalcı ve Canan Düzen tutuklandı.

Hakimlik, diğer zanlı Zeynep K'yi ise adli kontrol hükümlerini uygulayarak salıverdi.